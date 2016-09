Rip Curl Rail Session 21.01.2009

Fette Railaction zur ISPO-Zeit in München

Durch den Air & Style Contest bei Snowboardern bereits bestens bekannt, zeigt der Münchner Olympiapark im kommenden Februar eine weitere Facette dieser Wintersportart.



Die internationale Rail-Elite wird sich am 2. Februar 2009 bei der deutschen Ausgabe der Rip Curl Rail Sessions presented by Renault ein Stelldichein in München geben.



Das Setup wird den Ridern ihr gesamtes Können abverlangen. Ein zehn Meter langes Down- Rail sowie ein zehn Meter Flat-Down-Flat-Rail werden auf den Stufen des Theatron- Amphitheaters aufgebaut. Die legendäre Olympia-Schwimmhalle und der Münchner Fernsehturm bilden die fotogene Kulisse für diesen außergewöhnlichen Event. Bei Sonnenuntergang wird das Flutlicht das Theatron in eine einmalige Arena verwandeln. Die Rail-Elemente ermöglichen Tricks, die man normalerweise nur in Filmproduktionen und Videos zu sehen bekommt.



Insgesamt erhalten 24 Rider eine Einladung, von denen 16 durch eine Qualifikationsrunde gehen müssen. Die besten acht aus dieser ersten Session werden im Hauptevent auf die acht gesetzten Rider treffen – darunter Halldor und Eiki Helgason (ISL), Max Legend (CAN), Nils Arvidsson (SWE), Basti Rittig (GER), Victor Delerue (FRA) und Peter König (AUT). Im Finale der besten acht geht’s dann um ein Preisgeld von 10.000 Euro sowie um Wildcards für die Crans-Montana Champs Open vom 4. bis 8. Februar 2009 in der Schweiz.



Die Rip Curl Rail Sessions presented by Renault in München gehören zu einer Serie von vier Veranstaltungen. Die anderen Austragungsorte waren Les Deux Alpes (FRA), Modena (ITA) und Lausanne (SUI). Dort hatten Nachwuchsfahrer die Möglichkeit, Wettkampferfahrung zu sammeln und sich für die Crans-Montana Champs Open zu qualifizieren. Der Event in München ist der letzte der Serie und ein reiner Snowboard-Contest nur für eingeladene Profis.



Der Event findet am Abend des 2. Februar 2009 während der ISPO statt. Das Theatron öffnet seine Pforten um 17.00 Uhr. Der Eintritt ist frei!



Key facts Rip Curl Rail Session Munich:

What: International snowboard rail contest

Where: Theatron, Olympiapark Munich, Germany

When: February 2nd 2009

Start: 5pm

Prize purse: EU 10.000

Wildcards for the Crans Montana Champs Open by Rip Curl

Sponsors: Rip Curl, Renaul Alle Angaben wie immer ohne Gewähr!