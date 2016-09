King of the Forest 2009 21.01.2009

Endlich kam die Bestätigung aus dem Schwarzwald!

Einer, wenn nicht der traditionsreichste Event in der deutschen Snowboardszene, findet nach zweijähriger Pause wieder statt. Der „King of the Forest“ ist zurück!!! Beim King handelt es sich um einen Ski- & Snowboard-Banked-Downhill-Cross der Extraklasse. Das Contestformat ist so auf der Welt wohl einmalig. Die Kombination aus Streckenlänge, den verschiedenen Obstacles, der hohen Geschwindigkeit aber auch dem lockeren Ambiente, machen diese Mischung einzigartig. Das besondere an der Veranstaltung ist mit Sicherheit aber auch ihre Länge. Drei Tage lang fighten die Teilnehmer um die begehrte Krone, trinken gemeinsam ein Zäpfle, gehen zusammen feiern und haben eine gute Zeit. Die Strecke am Fahler Loch ist berühmtberüchtigt. Es kann mit Sicherheit jeder bei dem Contest starten, der eine rote Piste kontrolliert herunter kommt. Es ist aber auf jeden Fall klar, dass sich in sehr kurzer Zeit die Spreu vom Weizen trennt. Der Streckenverlauf ist genauso faszinierend, wir die ganze Veranstaltung. Durch die jahrelange Erfahrung der Veranstalter verbessern sich jedes Jahr Streckenführung, sowie die Obstacles. Der Kurs ist von oben an mit Kickern, Rollern, Banks und der gleichen gespickt. Nun ist es Zeit für die harten Fakten: Die Strecke des Kings ist rund zwei Kilometer lang. Dabei geht es über 250 Höhenmeter ins Tal. Durch die anstrengende Stecke wartet dann für jeden Crosser am Schluss noch das Highlight. Der Zielschuß, der durch einen „step-down“ eingeleitet wird, ist der Landehügel einer alten Skisprungschanze. Die Teilnehmer beschleunigen dort innerhalb von kürzester Zeit auf bis zu 100 km/h und mehr. Unten angekommen kann man sich ungefähr vorstellen, wie sich Hermann Maier und Konsorten nach der Streif fühlen. Natürlich ist der „King of the Forest“ nicht nur ein Contest. Er ist auch ein Happening von vielen gleich gesinnten, die auch zusammen feiern wollen. In diesem Jahr findet die offizielle Party, mit prominenter Unterstützung, im „Klub Kamikaze“ in Freiburg statt. Hier jetzt das King-Wochenende im Überblick: Freitag, 27.02.09 10:00-17:30 h Check In im Raceoffice* 13:00-15:00 h Streckenbesichtigung am Fahler Loch Samstag, 28.02.09 08:00-09:00 h Nachmeldung im Zielbereich 08:45-09:45 h freies Training auf der Strecke am Fahler Loch 10:00-10:30 h Startnummernvergabe im Zielbereich 11:00-16:30 h Qualifikationsläufe 21:00-????? h Ridersparty im „Klub Kamikaze“ in Freiburg (DJ CMC (Four Music), Mischinski (M.A.R.S), ben-Jammin)



Sonntag, 01.03.09 09:00-10:00 h freies Training auf der Strecke am Fahler Loch 10:00-10:30 h Starnummernvergabe im Zielbereich 11:00-14:30 h Finalläufe 14:00- Ende h Krönung der Queen und des Kings 2009 *Skischule OnSnow am Parkplatz Grafenmatt /Feldberg Ort Die Anmeldung zum „King of the Forest 09“, wie auch weitere Informationen über den Event, findet ihr auf der Seite des Veranstalters. Wichtig ist noch, dass die Startplätze auf insgesamt 220 Starter limitiert sind. Jetzt heiß es gescheit waxen! Wir sehen uns beim „King of the Forest 2009“ Informationen: King of the Forest Feldberg Text: B. Conzelmann Fotos: F. Fetzer

Gallery: King of the Forest 2006



