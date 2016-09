ChillandDestroy Tour... 04.02.2009

im Doppelpack!

„Rock den Park!“ heißt es bereits zum fünften Mal in Heubach im schönen Thüringer Wald. Die ChillandDestroy Snowboard Tour gibt sich am kommenden Samstag, 07. Februar 2009 im Heidental die Ehre. Im wohl stylischsten und vermutlich auch größten Freestyle Mekka im Osten Deutschlands wird dann wieder Snowboardkunst vom feinsten zu sehen sein. Auch zahlreiche Teilnehmer aus den Alpenraum nutzen die Gelegenheit, diesen „Spielplatz“ auf Herz und Nieren zu untersuchen...!



Während im letzten Jahr noch einige Freeskier mit von der Partie waren, werden sich in dieser aison exklusiv die Snowboarder im Faunpark in Heubach um die begehrten CAD-Trophäen kämpfen. Dabei wird in dieser Saison eine Rekordbeteiligung erwartet. Bereits knapp 75 Teilnehmer haben sich im Vorfeld schon online angemeldet. Auch der Vorjahressieger Richard Enzmann aus dem Bayerischen Wald, sowie die regionalen Fahrer Thomas und Andreas Altmann aus Waldau, werden sicherlich wieder alles daran setzten, sich auf den vorderen Rängen zu platzieren. Unter den weiteren prominenten angemeldeten Startern sind unter anderem der viert platzierte vom letzten CAD-Tourstopp (Feldberg) Gianni Baggenstoss aus Düsseldorf, der vielfache CAD-Tourstopp Finalist Markus Halmen, sowie der Oberwiesenthaler Toni Kurschat. Auch Starter aus Österreich, der Schweiz und Holland sind gemeldet! Bei den Snowboard Girls wird sich Nadine Härtlinger (Zweitplatzierte beim CAD-Tourstopp in Val Thorens/FRA) gemeinsam mit Kelly Hodges aus Garmisch-Partenkirchen, Maike Haller aus Ulm und Sandra Hinnobert, der Rail-Kanone aus Estland, um die Podestplätze „streiten“.



Auch die Birkendahl „Brothers“, vielfache Chillanddestroy-Starter und Gewinner werden zusammen mit dem Nachwuchs-Talenten Korbinian Hirschmüller (Hausham/GER), David Wunderlich (Rotach- Egern/GER) und Aris Avramidis (Peissenberg/GER), ihr Können bei den Jugendlichen bis 15 Jahren zum besten geben. Insgesamt werden ca. 70-80 Snowboarder, im perfekt hergerichteten „Spielplatz-OST“- Funpark, in Heubach erwartet. Diese werden die zahlreichen Kicker (Schanzen) und Obstacles (Rails und Jib-Boxen) mit ihrem Brett bearbeiten und dabei auf technisch schwierige Tricks, mit viel Airtime, mit möglichst viel Style und sicheren Landungen achten. Jeder Teilnehmer erhält wie üblich bei der CAD-Tour eine deftige Mahlzeit in Form eines BBQ's und reichlich flüssige Red Bull Energiedrinks zum nachspülen. Außerdem erhält jeder Teilnehmer eine original Zimtstern Beanie als Geschenk.



Los geht es am Samstag Morgen um ca.10.30 Uhr (Anmeldung/Startnummernausgabe ab. 8.30 Uhr, Warm Up ab 9.30 Uhr - siehe Zeitplan!). Im Anschluss an den Wettbewerb können die Gewinner des Contests zusammen mit allen anderen anwesenden, zünftig ihren Erfolg im beheizten Partyzelt, direkt an der Talstation des Lifts im Heidental, feiern. Dort steigt die offizielle After-Contest-Party. Für die musikalische Untermalung sorgen DJ Beatschmidt und das Orange Jungle DJ-Team aus Erfurt. Der Eintritt ist frei und für das leibliche Wohl ist bestens gesorgt!



Weitere Infos zur ChillandDestroy Tour unter: www.chillanddestroy.com



Zeitplan CAD-Tourstopp Heubach:

08.30-10.00 Uhr Rider Akkreditierung, Startnummern-Ausgabe--> Riders Lounge/Red Bull Zelt

Ab 09.30 Uhr Warm Up - Ca. 10.15 Uhr Riders Meeting!

10.30-13.30 Uhr Qualifikation - Heat 1-4 (ca. 15-20 Rider pro Heat)

12.45-13.15 Uhr Auswertung/Pause/Reshape

ab ca. 13.30 Uhr Finale

ca. 16.00 Uhr Siegerehrung / Prizegiving



Nächste Termine/ next dates:

ChillandDestroy Snowboard Tour 2008/09

21.02.2009 Axamer Lizum/AUT – TTR 1Star

28.02.2009 Postwiese/GER*

07.03.2009 Alpendorf/AUT – TTR 3Star

14.03.2009 SerfausAUT – TTR 2Star*

21.03.2009 Warth&Schröcken/AUT – TTR 1Star*

04.04.2009 FINALE Arosa/CH – TTR 3Star*



Sponsors: Red Bull, Zimtstern, Rome Snowboards, TSG, Smith Optics, Kimasurf.com, enDosurf.de Media: Playboard, Slack, Snowboarder, Golden Ride, Sport2.de, Boardmag.com, Snowboarden.de, Funsporting.de, Hotzone.tv



Parallel zum Event in Heubach macht die ChillandDestroy-Freeski-Tour einen Stop in Kaprun am Maiskogel. Zu dem Event werden rund 70 Starter erwartet. Mehr dazu unter www.chillanddestroy.com