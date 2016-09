Rip Curl Rail Session: Kanadier siegt bei seiner Europapremiere 06.02.2009

Bei seinem ersten Auftritt in Europa konnte sich Louif Paradis gleich einenTitel sichern: Der kanadische Snowboarder gewann die RIP CURL RAILSESSIONS PRESENTED BY RENAULT am 02. Februar 2009 im Theatron imMünchner Olympiapark.

„Ich bin zum ersten Mal in Europa, zum ersten Mal in Deutschland, und gleich einSieg – ich bin stoked!“, freute sich Louif Paradis nach der Siegerehrung. „Die Location war fantastisch!“ Der 22-Jährige aus Quebec hatte die Judges MathieuGiraud (FRA), Marc Swoboda (AUT) und Basti Rittig (GER) mit kreativem Snowboarden überzeugt. Im Finale der Rip Curl Rail Sessions by Renault begeisterte er die 1.500 Zuschauer im Theatron mit einem Nosegrab Gap to FrontsideBoardslide auf dem zehn Meter langen Down Straight Down Rail und einem Backside 180 to Switch 50/50 to Switch Backside 180 out auf dem zehn Meterlangen Down Rail.







Mit seinem Sieg erhält der Kanadier die Gelegenheit, Europa noch besser kennen zu lernen: Er qualifizierte sich dadurch für die Champs Open 2009 nächstes Wochenende in Crans-Montana (SUI), einem 5-Sterne Event der Ticket to Ride World Snowboard Tour (TTR). Der spektakuläre Contest im Rahmen der Münchner Sportartikelmesse ISPO begann schon am Nachmittag mit der Qualifikation, bei der 16 Fahrer antraten – unter ihnen auch Alex Tank. Der 20-jährige Sonthofener sowie sieben weitere Rider erreichten dann die Main Session, bei der sie auf die acht gesetzten Fahrer trafen, darunter Louif Paradis und Halldor Helgason. Auch hier gehörte der Deutsche wieder zu den besten Acht, die bis ins Finale vordrangen. Dieses fand dann bei Flutlicht vor dem einmaligen Hintergrund des Münchner Olympiaparks mit dem unter den Scheinwerfern glitzernden Olympiasee statt. Auf den beiden Rails, die sich überinsgesamt 30 Treppenstufen erstreckten, glänzte Alex Tank vor allem mit einem Frontside Blunt to Backside 180 Boardslide 270 out. „Das war einfach spitze!“, freute sich der Sonthofener über seinen Podestplatz.70 Kubikmeter Schnee waren vom Kitzsteinhorn im Salzburger Land nach München gebracht worden, um den Event durchführen zu können. Zwischen den Rail Sessionsheizte der schwedische DJ Kid Sid dem Publikum ein. 23 der weltbesten Rail-Fahrer traten im Kampf um das Preisgeld von 10.000,-- sowie die Wildcard für die Crans-Montana Champs Open 2009 an. Vor allem im Finale zeigten die Snowboarder einhohes Niveau: „Neben den drei Erstplatzierten haben mich auch der Ungar Baszi Takac mit seinem technischen Backside 180 to Switch Nosepress Slide over Tailpress und der Pole Wojtek Pawlusiak mit seinem Switch Blunt 270 to Switch50/50 überzeugt – das war echt hardcore!“, urteilte Jury-Mitglied Marc Swoboda.



ERGEBNISSE RIP CURL RAIL SESSIONS

1. Louif Paradis (CAN), Salomon

2. Halldor Helgason (ISL), DC

3. Alex Tank (GER), FTW