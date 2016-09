News Spots/Snow/Weather Calendar Stories Gallery Links





Spring Break am 28.03.09 25.03.2009

Kommendes Wochenende gehts auf der Postwiese noch mal richtig ab!

Nach dem der diesjährige Chill and Destroy-Tourstopp in Neuastenberg mal wieder der Hammer war, geben die Jungs und Mädels von der ThinkBig-Crew noch mal richtig Gas. Der Park auf der Postwiese soll für den Event nochmals fett aufgebaut werden. Da der Parksponsor sich nicht lumpen lässt, wird es auch wieder was zu gewinnen geben. Bei der "Tricks-For-Cash-Session" touren die Teilnehmer von Obstacle zu Obstacle. Wer das Ding ordentlich rockt, kann kleine Gutscheine für der nächsten Einkauf bei Stylefish.eu gewinnen. Natürlich gehört auch ein anständiges BBQ zu einer Spring-Session. Fleisch sollte sich aber jeder selber mitbringen. Den ordentlichen Sound gibt es von DJ Flavour Flow auf die Ohren. Wer seinen Stuff schon eingemottet hat, sollte dies wieder rückgängig machen und am Samstag auf der PoWi einschlagen! Infos: http://thinkbig.weebly.com/index.html Wie immer alle Infos ohne Gewähr!

