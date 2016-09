Spring Weekends in Bispingen 24.04.2009

QParks goes north: Freestyle-Action bei den Spring Weekends im SNOW PARK Bispingen

Frei nach dem Motto „the only constant is change“ hat sich QParks auf die Suche nach neuen Snowpark Destinationen gemacht und ist dabei auf das endless winter Projekt, den SNOW DOME in Bispingen (Niedersachsen) gestoßen. In dem Indoor-Skigebiet mit 300 m Länge und bis 100 m Breite herrschen an 365 Tagen konstante Temperaturen leicht unter dem Gefrierpunkt, als auch die gleichen Schnee- und Wetterbedingungen, wodurch sich diese Location als optimaler Standort für den ersten Indoor QPark und ein Freestyle Set-up der Extraklasse herauskristallisiert. Und als Draufgabe gibt es zum Einstieg mit den SNOW PARK Spring Weekends im Frühling zwei Eventhighlights, die das Freestyler-Herz von Freeskiern und Snowboardern höher schlagen lassen.

Stell Dir vor, die Wintersaison ist mit der eintretenden Schneeschmelze und den warmen Temperaturen noch nicht vorbei. Dein geliebtes Paar Ski oder Snowboard muss nicht in die Ecke gestellt werden, Deine Freestyle Skillz werden nicht in die Sommerpause gezwungen. Denn QPark schafft mit seinem ersten Indoor-Snowpark, dem SNOW PARK Bispingen Abhilfe. Die alpen-erprobten Snowpark-Designer bringen ihr Know-How mit nach Bispingen und garantieren allen Freestyle-Hungrigen im Dreieck zwischen Hamburg, Hannover und Bremen mit einem professionellen Snowpark Set-up eine Menge Riding Spass für Jedermann/-frau. Als perfektes Opening beginnt der SNOW DOME mit einer attraktiven Eventserie, den „Spring Weekends“. Ebenso wie die Obstacles alle Riding Levels vom Beginner bis zum angehenden Pro abdecken, schafft dies auch das Ride´n´Party Programm der „Spring Weekends“.

An den Action Days am Freitag, dem 01.05.09, und Samstag, dem 02.05.09, steht zwischen 16:00 und 22:00 Uhr der gemeinsame Riding Spaß im Mittelpunkt des Interesses. Nach dem eigenen Freerider Bustransfer aus Hamburg beginnt um 16 Uhr am Freitag das Spring Weekend im SNOW PARK Bispingen mit Snowboard-Beginner-Coaching (inklusive Leihbrettern) durch die Freerider-Snowboardschule und einem eigenen Boardtest von futuristischen, neuartigen „Banana-Boards“ mit Rocker-Shape. Gleichzeitig werden einige Pros (Benny Urban (Shoprider von Freerider), René Schnöller und Benni Deeg) im SNOW PARK unterwegs sein und Dich dabei unterstützen, Dein Riding Level nach oben zu pushen: Pro-Coaching heißt das Zauberwort, wodurch Du die Möglichkeit erhältst, durch hilfreiche Tipps der Pros zur Perfektionierung Deiner Tricks zu gelangen und gleichzeitig Einblicke in eine Snowboard Profikarriere bekommst. Und wie es sich für einen Frühlings-Shred gehört, darf auch die gemütliche Chill-Area mit eigens eingerichteter Snow-Bar nicht fehlen, wo man sich gleichzeitig von den Klängen von DJ Lokomachine & Support (NEF – New Electronic Frontline) inspirieren und motivieren lassen kann. Zusätzlich zu den DJ Sounds werden im SNOW PARK professionelle Fotografen und Filmer ständig darauf aus sein, Deine spektakulären Tricks in den Kasten zu bekommen und dabei ein besonderes Augenmerk auf Nachwuchsrider und ambitionierte Amateure legen: Nach dem Weekend wird es die Möglichkeit geben, sich die Bilder kostenlos auf der Parkseite www.snowpark-bispingen.de downzuloaden!

Als Draufgabe finden an den zwei Action Tagen Goodies-for-Trix-Sessions mit den Partnern Freerider/No Summer und Brunotti (am Freitag) und Whirlybird, Brunotti, HaiQ und HHonolulu Events (am Samstag) statt. Dieses Contest-Format ist simpel, aber effektiv: Teilnehmen kann jeder Freeskier und Snowboarder, der vor Ort ist und Lust hat, mit zu machen (Die Teilnahme ist kostenlos und eine Vor-ab Anmeldung ist nicht erforderlich!). In einer Jam-Session mit Zeitvorgabe werden die Rider für stylishe und sauber ausgeführte Tricks über die verschiedenen Obstacles von erfahrenen Trick-Experten bewertet und direkt in Anschluss an die Best-Line mit Goodies von unseren Sponsoren belohnt. So ist garantiert, dass motivierte Fahrer schon einige Accessoires für die kommende Saison abstauben. Und wer von Euch lieber auf das Glück von Fortuna als auf seine Riding Skillz vertraut, hat bei der anschließenden Verlosung ebenfalls die Chance auf Goodies von unseren Partnern. Im Anschluss an die Session am Samstag gibt es beim Rider´s Dinner (für EUR 7.- gibt es ein Hauptgericht inkl. Getränk nach Wahl) die Möglichkeit, die Energietanks für die nächsten Runs wieder aufzutanken und in der Chill-Area den Tag, begleitet von den Live Skillz von DJ Vito (von DELUXE RECORDS), bei der Rider´s Night mit Whirlybird, HaiQ und HHonolulu Events gehörig ausklingen zu lassen.



Der Sonntag steht als Chill-out Tag im Zeichen der Gemütlichkeit und des gemeinsamen Freestylens. Der exzellente Sound wird von den Ridern selbst bestimmt und das perfekt geshapte Park Set-up erneut gerockt. Oder Du ziehst es vor, den müden Knochen vom Vortag in der Chill-Area eine Auszeit zu geben und eine entspannte Zeit mit Gleichgesinnten im SNOW DOME Bispingen zu verbringen.

Infos: www.snowpark-bispingen.de