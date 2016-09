1, 2, 3: Back to the Roots am Bergisel 18.07.2009

Billabong Air & Style Innsbruck-Tirol 09/II mit früherem Termin und neuer alten Disziplin

Nach dem erfolgreichen Innsbruck-Comeback 2008 und der nicht weniger starken Fortsetzung Anfang 2009 kehrt der Welt berühmtestes Snowboard-Spektakel bereits Ende des Jahres 2009 wieder ins Bergisel Stadion zurück. Am 05.12.2009 kämpfen die 16 weltbesten Snowboarder beim Billabong Air & Style Innsbruck-Tirol 09/II – einem 6- Sterne Event der Swatch TTR World Tour – um den begehrten Ring of Glory. War es in den vergangenen beiden Jahren eine monströse Quarterpipe, mit der es die Fahrer zu tun bekamen, so ist es bei der dritten Neuauflage wieder ein Big Air Straight Jump über einen gewaltigen Kicker. Damit kehrt der Air & Style auch in Innsbruck zu seinen Wurzeln zurück. Diese Disziplin war in den 90er Jahren die traditionelle Disziplin im Bergisel Stadion und wird auch 2009 für Aufsehen sorgen. Alle Fans können sich auf gewagte Tricks in luftiger Höhe vor einer atemberaubenden Kulisse freuen.



Neben den Profis bekommt auch der Nachwuchs die Chance sein Können unter Beweis zu stellen. 12 junge Fahrer treten in der Rookie Challenge gegeneinander an. Und in bester Tradition gibt es auch wieder ordentlich auf die Ohren. The Hives aus Schweden rocken die Bühne im Bergisel Stadion. Die Schweden haben bereits 2007 in München Air & Style-Erfahrung gesammelt und wissen genau, wie sie die Menge begeistern können.



Der Vorverkauf startet am 04. Juli 2009. Nur auf der offiziellen Air & Style Homepage www.air-style.com können die Tickets der Kategorie Haupttribüne erworben werden und erfahrungsgemäß sollte man nicht zu lange warten, denn die Karten sind heiß begehrt.



Das neue Setup im Stadion und die damit verbundenen Mehrkosten machen es leider erforderlich, die Preise im Vergleich zum Vorjahr moderat zu erhöhen. Für 37,00€ (zzgl. Vorverkaufsgebühren) gibt es Snowboarden vom Feinsten und Live- Music der Extraklasse geboten.



Weitere Informationen gibt es auf der Homepage www.air-style.com .