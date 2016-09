NRJ-Pow(d)er Week 2009 25.10.2009

Die 7. Auflage wird alles da gewesene in den Schatten stellen!

NRJ-Pow(d)er Week 2009… die 7. Auflage wird alles da gewesene in den Schatten stellen! Einige Saisonopenings sind bereits Vergangenheit, wobei eines der besten noch vor uns liegt. Zum siebten Mal organisiert der Reiseveranstalter SnowTrex die NRJ-Pow(d)er Week. Wie dem geschulten Leserauge wahrscheinlich aufgefallen ist, hat sich dieses Jahr der Name geändert. Das liegt daran, dass sich SnowTrex einen neuen Partner ins Boot geholt hat. Vielen dürfte der Name NRJ schon ein Begriff sein. Yo, wir reden vor Radio NRJ. Die Tatsache, dass diese beiden Institutionen sich vereinigt haben, kann die Vorfreude auf die Woche in Frankreich absolut nur steigern! Auch in diesem Jahr wird die NRJ-Pow(d)er Week wieder in Les2Alpes stattfinden. Klassiker wie Besenball, Snowvolleyball und Snowbrennball werden natürlich wieder am Start sein. Verstärkt wird die Woche von NRJ-DJs, die dem Mopp garantiert gewaltig einheizen werden. Auch fürs Auge wird mit einem prächtigen Feuerwerk etwas geboten werden. Absolut klar ist, dass neben den fetten Parties und Events das Snowboarden und Skifahren im Vordergrund steht. Wer den Traum in weiß vom letzten Jahr verpasst hat, dem sei nahe gelegt, schnellstmöglich auf die Internetseite www.energy-powderweek.de zu hasten, um dort seinen Platz zu buchen! Jetzt aber genug der Worte, hier die harten Fakten: Die NRJ-Pow(d)er Week: In den ersten Zeilen haben wir schon einige wichtige Eckpfeiler der Tour genannt. Gefeiert wird meistens im Smitheys oder dem Avalanche. Diese beiden Bars sind nahe dem Zentrum und schnell zu erreichen. Musikalisch geht ab, was gefällt. Sämtliche Musikstyles, sowie diverse Themenparties machen die NRJ-Pow(d)er Week zu einem unvergesslichen Mix aus Wintersport und Partynächten. Auch die Outdoorveranstaltungen gehen im Tal über die Bühne und sind schnell von den Appartements zu Fuß erreichbar. Eine tatkräftige Unterstützung beim „Einheizen“ ist durch Jägermeister garantiert! Les Deux Alpes: Das Ortszentrum von L2A liegt auf rund 1300 m und bietet alles, was das Urlauberherz begehrt. Diverse Snowshops, Lebensmittelläden und Restaurants säumen die ganze Hauptstraße quer durch den Ort. Die Lebensmittelpreise sind etwas höher, wobei sich alles noch sehr gut bezahlen lässt. Selbstanreisern empfehlen wir noch einen Stop in dem letzten Ort vor dem Pass nach L2A. Dort findet man einige sehr günstige Läden, die uns in unseren Breitengraden auch bekannt sind. Für einen schnellen und guten Mittagssnack empfehlen wir die Burgerbude im Ortskern, nur zwei Gehminuten von der Hauptgondel entfernt. Board & Ski: Im letzten Jahr zeigte sich das Gebiet im schatten des Mount Blanc von seiner absolut besten Seite. Fast alle Lifte und Pisten waren geöffnet. Das hieß Schneevergnügen vom Start auf 3600 m bis zum Ziel auf 1300 m. Traumhafte Powderruns, Cliffjumps und Pistenturns waren das Ergebnis eines jeden Tages. Falls man sich im PowPow genug ausgetobt hat, sollte man Richtung Gipfel und damit in den Park fahren. Der Park ist mit das Beste, was das gesamte Alpenland zu bieten hat. Alle Infos zum aktuellen Lineup findet ihr auf der parkeigenen Homepage www. 2alpes-snowpark.com! Für eine ordentliche Jibsession eignet sich der MTB-Park, direkt an der Talstation, hervorragend. Preise & Unterkünfte: Verschiedene Unterkünfte stehen zur Verfügung ob mit 2, 4 oder 8 Leuten, es ist auf jeden Fall für jeden was dabei. Im letzten Jahr waren über 600 Powderweekler mit in L2A und in diesem werden rund 1200 erwartet. Nicht nur die oben genannten Punkte ziehen jährlich mehr Leute in den Bann der NRJ-Pow(d)er Week. Maßgeblich ist wahrscheinlich auch der Hammerpreis für die Tour. Man kann ab € 168,- diese fette Reise buchen. Im Preis enthalten sind: - 7 Übernachtungen wie gebucht (28.11.- 05.12.09) - 6 Tage Skipass inkl. Gletscher - Pow(d)er Ticket Event inkl. freiem Eintritt zu allen Event-Locations - Tägliche Happy-Hour-Partys - Reiseleitung und Eventprogramm - Free Drinks und „give aways“ von Jägermeister Es sind noch diverse Zusatzangebote, wie z. B. Busanreise, Skipassverlängerung, Material und vieles mehr buchbar. Alle weiteren Infos zur NRJ-Pow(d)er Week 2009 können den folgenden Links entnommen werden: www.energy-powderweek.de

www.snowtrex.de

www.2alpes-snowpark.com

www.les2alpes.com Also nichts wie ab zum Chef, Urlaub nehmen, Reise buchen und in Les2Alpes fett abfeiern! Wir sehen uns dort! Text: Conzi

