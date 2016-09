News Spots/Snow/Weather Calendar Stories Gallery Links





Nokia FIS Snowboard World Cup 22.11.2009

Start der Saison am 29.11.2009 in Hochfügen

Hochfügen begrüßt erneut die internationale Snowboard-Weltklasse bei den deutschen Meisterschaften und dem FIS Snowboard Europacup. Die Nationalfahrer kämpfen am Sonntag den 29. November 2009 um eine Spitzenplatzierung. Eine spannende Gelegenheit, internationale Snowboard-Stars bei freiem Eintritt aus nächster Nähe zu erleben. Beginn um 10.00 Uhr.









