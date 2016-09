Pleasure Spring Session 2010 14.04.2010

Zum Season ENDE noch mal Laax shredden

Programm Pleasure Spring Session Laax 2010



Mittwoch, 14. April, bis Sonntag, 18. April

09 - 16 Uhr Park open



Mittwoch, 14. April

22 - 02 Uhr Guitar-Hero-Contest in der Indy Bar



Donnerstag, 15. April

12 - 14 Uhr BBQ Lunch im No Name Café 16 - 18 Uhr Volcom Sausage Fest an den Rocksresort-Rails 22 bis 02 Uhr DJ-Party mit Defneetiv in der Riders Lobby im Riders Palace anschließend Riders Lobby im Riders Palace



Freitag, 16. April

12 -14 Uhr BBQ Lunch im No Name Café

17:30 - 19:30 Aprés DJ Netti am Rocksresort-Platz

22 - 04 Uhr Clast Carneval im Indy Club (Eintritt CHF 10,-//PSS accred. for free) anschließend Riders Lobby im Riders Palace



Samstag, 17. April

12 - 14 Uhr BBQ Lunch im No Name Café

17:30 - 19:30 Aprés Baywatch Soundsystem am Rocksresort-Platz

23 - 04 Uhr Pleasure Spring Session Partyhopping (Baywatch Soundsystem), Indy Bar

23 - 04 Uhr Pleasure Spring Session Partyhopping (DJ Allen Alexis & DJ So(u)l) in der Riders Lobby im Riders Palace



Sonntag, 18. April 09 - 16 Uhr Park open