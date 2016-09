SandSpirit 2010 14.06.2010

Der SandSpirit ist ein Snowboard-Rennen auf Sand.

Er versteht sich als kleine, aber weitestgehend professionell durchgeführte Alternative für alle wettkampfbegeisterten Sandboarder zu den seit den frühen Neunzigern normalerweise jährlich am Monte Kaolino (Hirschau, bei Amberg/Opf.) stattfindenden Sandboarding World Championships. Da diese in den letzten Jahren aus verschiedenen Gründen (Umbau des Geländes am Monte Kaolino, Sponsorenmangel) teilweise leider nicht durchgeführt werden konnten, haben erstmals in 2006 ein paar Sandboard-Enthusiasten kurzerhand in eigener Regie eine Wettkampf-Alternative auf die Beine gestellt. Auch in 2008 und 2009 fand der SandSpirit wieder in den klassischen Disziplinen Duell-Slalom und Riesenslalom (als OldSchool Wertung) statt. Es zeichnet sich leider ab, dass die Verantwortlichen vor Ort keine Veranstaltung in der Größenordnung der Sandboarding World Championships mehr zulassen werden. Daher veranstalten wir den SandSpirit dieses Jahr zum mittlerweile vierten Mal. Denn: Eine ganze Saison ohne ordentlich Sand in der Hose geht einfach gar nicht! Der Termin für den SandSpirit 2010 steht: 16. bis 18. Juli Nun liegt es an Euch, meldet Euch bitte zahlreich und sagt diese site fleißig weiter. Um den SandSpirit wieder realisieren zu können, brauchen wir mindestens 40 Teilnehmer. Über freiwillige Helfer würden wir uns auch sehr freuen, alleine kriegen wir das einfach nicht hin. Bitte meldet Euch unter info@sandspirit.de