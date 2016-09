Groms Open am Penken 23.12.2010

Sicher dir die Wildcard am 06.01.2011 im Zillertal!

Du hast Dir für das neue Jahr viel vorgenommen im snowboarden? Du wolltest schon immer Deinen ersten Contest mitfahren? Oder hast Du noch eine Rechnung offen von den vorangegangenen Jahren? Dann nutze die Möglichkeit bei der bereits vierten Auflage der erfolgreichen HOTZONE.TV Groms Open in Mayrhofen - gleich in der ersten Woche des neuen Jahres.



Unter der Leitung einer neuen Shapercrew im Vans Penken Park wird der Contest an perfekt geshapten Obstacles im Slopestyleformat ausgetragen. Headjudge Thomas „Beckna“ Eberharter und andere erfahrene Judges aus dem HOTZONE.TV Pro Rider Pool werden die gezeigten Tricks in den unterschiedlichen Kategorien „unter 16“, „von 16-18“ und „girls only“ bewerten.



Neben Goodie Bags, einem satten Preisgeld von insgesamt 1000€, fetten Sachpreisen von HOTZONE.TV, Vans und den Mayrhofener Bergbahnen bekommt der Gewinner eine Wild Card für das Protest World Rookie Fest in Ischgl, Austria (4Star TTR).