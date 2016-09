Zillertal Arena 23.12.2011

Boarderparadies ohne Anstehen

Mit sonnigen Gruessen meldet sich die Boardernews-Testcrew heute von der Zillertal Arena, dem groesstem Skigebiet im Zillertal. Wo das genau ist?? Hier gibt es verschiedene Moeglichkeiten einzusteigen, denn die Zillertal Arena ist die Zusammenfuehrung von den Skigebieten Zell am Ziller, Gerlos und Koenigsleiten. Besonders die Skischaukel um den Teufelstal und Ebenfeld XPress sind unserer Meinung nach ein Traum, es warten perfekt praeparierte Pisten, ohne Kunstschnee und Anstehen darauf, geshredded zu werden!! Der HotZone Funpark unter dem Vorkogel-Lift in Koenigsleiten ist in unseren Augen wirklich gut gelungen und birgt auch etwas groessere Kicker um Spass zu haben. Will man sich nicht ueber diese wirklich grossen Kicker wagen, gibt es unzaehlige Rails und Boxes in allen Variationen, sodass sich hier die Jibber und Railspezialisten sehr wohl fuehlen werden.



Zum Freeriden sind wir hier heute leider nicht gekommen, denn dafuer fehlte definitiv noch eine Lage Schnee, jedoch koennen wir euch hier aus Erfahrung berichten, dass es zum Freeriden in der Zillertal Arena unzaehlige Wahnsinns Abfahrten gibt, die wir aber nur mit Ortskundigen Guides empfehlen koennen. Neben den Wahnsinnsabfahrten im Gerlosgebiet lockt hier auch eine sehr gut geformte Halfpipe/ Superpipe, ein Boardercross und ein gesteckter Slalomkurs.



Unser Fazit fuer die Zillertal Arena:



Kurze Wartezeiten an fast allen Liften, da das Skigebiet einfach riesengross ist und sich die Leute sehr gut verteilen. Der Funpark in Koenigsleiten hat sehr gut geshapte Kicker die sich sogar in einer Line fahren lassen - fuer Spass ist gesorgt. Das Gebiet ist sehr vielfaeltig da es wirklich fuer alle Vorlieben genau das Richtige Angebot bereitstellt.