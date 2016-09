Big Air Battle Tux 2011 23.12.2011

Meldet Euch an!!!

In der Arena Hinteranger in Tux-Lanersbach weht ab 26.12.2011 ein frischer Wind! Denn die Freestyleszene aus ganz Tirol battlet beim Slopestyle Contest „BIG AIR BATTLE TUX“ auf einem Kicker mit einer Länge von 16 bis 18 Meter um die Wette. Freeskier und Snowboarder zeigen ihre coolsten Tricks und hoffen auf das satte Preisgeld und die hochwertigen Sachpreise im Gesamtwert von EURO 5.000,00, die es beim Finale zu gewinnen gibt!



Kein Geringer als Wille Kaufmann von Betterparks und die Mannschaft der Eggalmbahnen haben sich bereit erklaert, dem jungen Team aus Tux einen gigantischen Kicker in die Arena Hinteranger zu bauen. Insgesamt stehen vier Battles in der Wintersaison auf dem Programm. Logischerweise finden die Contests in den Ferien statt, dass auch jeder die Moeglichkeit hat, seine Tricks und Mooves zu zeigen. Gestartet wird am 26.12.2011, gleich eine Woche drauf, am 02.01.2012 wird in das Neue Jahr gejumpt, die Semesterferien werden am 13.02. und am 27.02. mit je einem Battle verkuerzt, bevor am Samstag, den 10.03.2012 das Finale ansteht. Namhafte Freestyler werden eine faire und kompetente Jury ergeben, die sich bereits jetzt freuen, junge Nachwuchstalente in den Kriterien Schwierigkeit und Style bewerten zu duerfen.



Es gilt das Prinzip BATTLE-BEWERB = PUNKTE SAMMELN = GEWINNEN! Unter babtux@hotmail.com kann sich jeder Snowboarder oder Freeskier akkreditieren, für kurzentschlossene Starter besteht die Moeglichkeit, sich am Battletag bis 20.00 Uhr in der Bergfried-Alm anzumelden.



Fette Partytime ist anschließend an den Bewerb in den umliegenden Lokalen in Tux-Lanersbach garantiert. Be part of it - BIG AIR BATTLE TUX! Check it out on Facebook.com/Bab Tux!