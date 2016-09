FREERIDE FESTIVAL by Eric Themel 22.01.2012

An zwei Wochenenden in diesem Winter lädt Eric Themel nach Vorarlberg/Österreich ein...

Zwei Tourstopps wirds beim diesjährigen "FREERIDE FESTIVAL by Eric Themel" geben. Start der Sause ist am 04.02.2012 in Brand im Schatten der Windecker Spitze. Dieses Face ist neu und wird den 60 geladenen Ridern einiges abverlangen. Der zweite Streich findet am 11./12.02.12 am Hochjoch im Montafon statt. Hier begann vor einigen Jahren die Geschichte des Freeride-Festivals, wo damals ein Qualifier zur Freeride World Tour statt fand. Am Abend findet die zugehörige Party im Kapellrestaurant statt. DJ Stylewarz & Wax Wreckaz werden euch ordentlich einheitzen. Aber Achtung die Tickets sind begrenzt! Infos: www.freeridefestival.at by cman