chill and destroy - contest day 02.02.2012

Beim dritten Tourstopp der CAD treffen sich alle begeisterten Schneesportler in der Mitte Deutschlands!

Am kommenden Wochenende sind snowboarder, wie auch freeskier gefragt. An den zwei Contesttagen der CAD in Neuastenberg (Winterberg) werden wieder viele Talente zu sehen sein. Gerade im letzten Jahr konnten die YoungGuns aus den Niederlanden, Deutschland und Belgien beweisen, was ab geht. Wir sind sehr auf das WE gespannt! Kommt vorbei, genießt zwei lustige Tage mit der CAD-Crew und einer fetter Party im "ChillOut"! Weitere Infos unter: www.chillandestroy.com